В Ставрополе возбуждены дела об административных правонарушениях чиновников

Прокурор Октябрьского района города Ставрополя возбудил дела об административных правонарушениях за нарушение сроков рассмотрения жалоб граждан. Наказание понесут чиновники двух муниципальных служб. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что руководители отделов ЖКХ и социальной работы районной администрации Октябрьского района города Ставрополя не провели должного рассмотрения обращений пятерых местных жителей и не обеспечили своевременное направление ответов заявителям.

В связи с этим прокуратурой района в отношении виновных возбуждено два дела об административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан»).

По результатам рассмотрения дел судом должностные лица привлечены к административной ответственности.

Валентина Любашенко