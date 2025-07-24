Правительство Армении допустило получение доли в «Электросетях»

Глава армянской комиссии по регулированию общественных услуг Месроп Месропян заявил, что государство может назначить консорциальное управление «Электрическими сетями Армении» (ЭСА) или рассмотреть вопрос получения доли в компании. ЭСА принадлежит ГК «Ташир», которую возглавляет арестованный в Ереване бизнесмен Самвел Карапетян.

Месроп Месропян заявил, что его комиссия должна рассмотреть обращение Министерства территориального управления и инфраструктуры, которое заявило о нарушениях в работе «Электросетей». Для этого власти назначили в компании временного управляющего. Для проведения проверки необходимо три месяца (срок могут продлить еще на месяц). Если наличие нарушений докажут, то он продолжит свою работу.

«До тех пор, пока государство не определит свои дальнейшие шаги относительно того, как поступить с этой компанией: объявляется ли новый тендер, объявляется ли консорциумное управление, получает ли государство долю»,— сказал Месроп Месропян журналистам (цитата по «РИА Новости»).

«Электрические сети Армении» обслуживают более 1 млн потребителей. В июне армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что компания намеренно создала энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. В том же месяце был арестован и Самвел Карапетян по обвинению в призывах к захвату власти. Затем парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать «Электросети». Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма посчитал такую меру неправомерной.

Лусине Баласян