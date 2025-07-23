Карапетян выиграл у правительства Армении дело о национализации «Электросетей»

Бизнесмен Самвел Карапетян выиграл у правительства Армении иск в Международном суде. Он касался национализации принадлежащей господину Карапетяну компании «Электрические сети Армении» (ЭСА). Об этом пишет Sputnik Армения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инициатором рассмотрения дела в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма была семья Карапетянов. Арбитраж обязал Ереван воздержаться от недавно принятых поправок. В начале июля парламент Армении принял в окончательном чтении закон о национализации «Электросетей».

Согласно решению суда, при отсутствии неотложных мер истцы не смогут получить полное возмещение убытков, если они потеряют контроль над компанией или перестанут быть ее владельцами. Правительство Армении должно исполнить решение суда в обязательном порядке.

Самвел Карапетян находится под арестом в Ереване с 18 июня. Его обвиняют в призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении) из-за выступлений в защиту Армянской апостольской церкви. На прошлой неделе, как сообщили адвокаты бизнесмена, к перечню обвинений добавили пункт об отмывании денег.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «У премьера Армении кругом враги».