Дома с долгами по капремонту будут возвращать в свердловский региональный фонд

В региональное законодательство Свердловской области будут внесены изменения, направленные на совершенствование соблюдения платежной дисциплины собственниками жилья в многоквартирных домах со спецсчетами по капремонту, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно изменениям, если размер фактических поступлений на капремонт составляет менее 60% от размера начисленных взносов, орган государственного жилищного надзора уведомляет владельцев спецсчета о необходимости погасить задолженность в течение 5 месяцев. Если задолженность не погашена, то муниципалитет может через суд вернуть такой дом обратно в региональный фонд капремонта.

По данным на 1 января, в Свердловской области на спецсчета перешли 6536 многоквартирных домов. Ежегодно их количество увеличивается в среднем на 450 домов.

Сумма задолженности по платежам на капитальный ремонт в Свердловской области в 2024 году составила 4,063 млрд руб. При этом Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ведет работу по сбору долгов с помощью суда. В 2024 году таким образом было взыскано 678 млн руб.

Полина Щуцкая