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Сумма долгов за капремонт в Свердловской области превысила 4 млрд руб.

Сумма задолженности по платежам на капитальный ремонт в Свердловской области в 2024 году составила 4,063 млрд руб., сообщил журналистам генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов во время пресс-конференции. По итогам 2023 года эта сумма составляла 3,785 млрд руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Собираемость платежей на капремонт остается прежней — 96,5%. При этом сумма задолженности увеличивается за счет того, что она суммируется с долгами за прошлые годы. При этом ведомство ведет работу по сбору долгов с помощью суда. В 2024 году таким образом было взыскано 678 млн руб., что составило около 9% от задолженности более раннего периода.

Господин Суханов обратил внимание на то, что должнику начисляется пеня в размере 9,5% в год. При этом в случае взыскания долга через суд должнику придется оплатить судебную пошлину в размере порядка 2 тыс. руб. Помимо этого, сейчас в Свердловской области есть 494 семьи участников СВО с задолженностью по платежам, которым не начисляется пеня.

Анна Капустина

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