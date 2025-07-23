Купеческий дом в воронежском Павловске снова никто не захотел реставрировать

Электронный аукцион на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Особняк купеческий с примыкающей по улице Готвальда лавкой» в Павловске (Воронежская область) не состоялся. Ни одной заявки на участие в тендере не подали. Это следует из информации на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла почти 30 млн руб. Новые торги пока не объявляли.

Подрядчик должен был отремонтировать фасад и крышу, обновить системы водоснабжения и водоотведения, разобрать трубопровод из водогазопроводных труб, провести отопление, улучшить электроснабжение и вентиляцию до 19 декабря 2025 года.

«Особняк купеческий с примыкающей по улице Готвальда лавкой» в Павловске расположен по адресу проспект Революции, 6. Памятник архитектуры относится к концу XIX — началу XX века. Здание сочетает элементы нескольких стилей. В советское время объект использовался преимущественно как административное помещение. Сейчас там базируется управление социальной защиты населения Павловского района.

Министерство строительства Воронежской области проводило торги на реставрацию купеческого дома в третий раз. Два предыдущих аукциона также не состоялись из-за отсутствия заявок на участие в них.

Анастасия Назаренко