В Новороссийске грузовик насмерть сбил пешехода

Сотрудники ГИБДД Новороссийска выясняют обстоятельства смертельного ДТП. 24 июля в 12:45 на улице Элеваторная, 57 водитель грузового автомобиля «КамАЗ» совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По предварительным данным, пешеход погиб на месте. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что за полгода в Новороссийске произошли 37 ДТП с повреждением имущества на 641 тыс. руб.