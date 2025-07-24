Врачи свердловского госпиталя восстановили череп участнику СВО

В Свердловском госпитале для ветеранов войн врачи восстановили череп капитану, получившему минно-взрывное ранение головы в зоне специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе регионального минздарава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранение сопровождалось разрушением более 90% лобной, височной и теменной костей черепа, лобных пазух и костей носа. Для восстановления черепа специалисты провели 3D-моделирование и изготовили индивидуальную танталово-титановую пластину, точно соответствующую объему и контуру разрушенного участка.

Пациент успешно перенес операцию, его состояние стабилизировалось. Он включен в раннюю реабилитационную программу.

Ранее Татьяна Москалькова посетила госпиталь ветеранов войн Свердловской области, где встретилась с участниками СВО. Она отметила высокий уровень медицинской помощи и современные технологии, использующиеся в лечении. Кроме того, она рекомендовала построить реабилитационный центр для участников СВО в Свердловской области

Полина Щуцкая