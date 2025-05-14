Омбудсмен Москалькова посетила госпиталь ветеранов войн Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила госпиталь ветеранов войн Свердловской области, где встретилась с участниками военных конфликтов и специальной военной операции (СВО), сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Татьяна Москалькова вместе с заместителем губернатора Татьяной Савиновой и омбудсменом Свердловской области Татьяной Мерзляковой осмотрели палаты и тренажеры для реабилитации пациентов. Она отметила высокий уровень медицинской помощи и современные технологии, использующиеся в лечении. «Я увидела, что в госпитале созданы для них все условия, и работа налажена. Хочу пожелать нашим бойцам скорейшего выздоровления и выразить огромную благодарность медикам»,— сказала госпожа Москалькова.

Особое внимание уделили ветеранам СВО. Татьяна Савинова отметила, что врио губернатора Денис Паслер поставил задачу быстро вернуть бойцов в строй и поддержать тех, кто завершил службу, для их возвращения к мирной жизни.

В завершение визита гости посетили музей госпиталя. Татьяна Москалькова вручила благодарственные письма председателю Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семену Спектору, президенту региональной Нотариальной палаты Ирине Переваловой, а также сотрудникам областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн — начальнику госпиталя Олегу Забродину, замначальника госпиталя по хирургии Александру Виноградскому и заведующему отделением медицинской реабилитации Дмитрию Балаеву.

Напомним, в Екатеринбурге открылся Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека, в рамках которого прошла совместная сессия омбудсменов из разных регионов России, посвященная теме реабилитации участников СВО.

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Ирина Пичурина