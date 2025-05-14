Москалькова предложила построить реабилитационный центр для бойцов СВО на Урале

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рекомендовала построить реабилитационный центр для участников специальной военной операции (СВО) в Свердловской области. Соответствующее заявление она сделала во время проведения Всероссийского координационного совета омбудсменов, который проходит в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«С этой святой земли ушло огромное количество патриотически настроенных ребят. Но на сегодня здесь нет реабилитационного центра, и мы будем рекомендовать запланировать его строительство», — подчеркнула госпожа Москалькова. По ее словам, центры для реабилитации бойцов СВО работают во Владимирской и Нижегородской областях.

Ранее Татьяна Москалькова посетила госпиталь ветеранов войн Свердловской области, где встретилась с участниками военных конфликтов и СВО. Она отметила высокий уровень медицинской помощи и современные технологии, использующиеся в лечении.

Подробнее о реабилитации участников СВО — в материале «Мы должны понимать, кто психологически вернулся из боя».

Мария Шараева, Василий Алексеев