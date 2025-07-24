«Рынок ритуальных услуг ждут радикальные изменения»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как пользователи сети и бизнес трансформируют современное прочтение темы смертности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Интернет начинает познавать конечность жизни. Тема деликатная, для многих чувствительная, но очень важная и любопытная. Пользователи интернета потихоньку впускают эту повестку в свой контент, и, очевидно, это само по себе изменит общество и рынок специализированных услуг.

Начну с забавного: многим из нас придется осознать простой факт — мы старше Google. Поколению зумеров и тем более альфа это кажется дикостью, но корпорация возникла в 1998-м, а значит, если вы родились раньше, увы…

Что это значит на практике? Интернет видел разные периоды жизни пользователей, особенно рождение детей, детство, вечеринки и пранки, поездки, свадьбы, зрелость и первые грядки, но не то, что за этим следует. Наши родители, а тем более бабушки и дедушки, не присутствовали в онлайне годами, чтобы массово сообщать о своих переживаниях и повседневности.

Постепенно создатели контента взрослеют, их повестка меняется, и это трансформирует всю среду. Например, мне уже попадались люди, которые сознательно решали стать доулами, но не при родах, а при потере близких. Такой человек не просто психолог, но максимально сфокусированный на специфике, помогает семьям пройти через самые трудные моменты, объясняет, как все устроено, что говорить, что делать, и в каком порядке, когда эмоции берут верх над разумом. Мало кто понимает, как проживать горе, но, оказывается, есть специальные люди, которые помогают. Как и прочие помогающие профессионалы — за гонорар.

Выяснилось, что профильные просветительские проекты уже готовят таких специалистов, курс стоит €850. Чтобы привлечь внимание к своему делу, они напоминают о важных выборах, которые хорошо бы сделать своевременно. Оставить ли соцсети открытыми? Выйти ли из групповых чатов? Отдать вещи на благотворительность или устроить гараж-сейл? Должно ли быть прощание трагичным или стать техно-рейвом, где празднуют то, какой прекрасной была твоя жизнь? Хочет ли человек, чтобы его навещали?

Рынок ритуальных услуг ждут настолько радикальные изменения, что едва ли он успеет это осознать. Тем более при неповоротливости монополистов. Как будто нехорошо называть это нишей для бизнеса, но так оно и есть —каждый человек хотел бы комфорта для себя и для близких, это и есть составляющая любви.

Яна Лубнина