Цена бензина Аи-95 на бирже приблизилась к рекорду

Стоимость бензина Аи-95 на бирже поднялась на 0,41%, до 76,33 тыс. руб. за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Стоимость этого вида топлива находится на отметке, близкой к рекорду. Рекордной цены бензин Аи-95 достигнут в сентябре 2023 года — 76,876 тыс. руб.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,45%, до 66,301 тыс. руб. за тонну, летнее дизельное топливо -— на 0,17%, до 58,509 тыс. руб. Топливо для реактивных двигателей поднялось в цене на 2,75%, до 71,843 тыс. руб. за тонну, топочный мазут — на 3,08%, до 25,355 тыс. руб. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 7,56%, до 15,731 тыс. руб.

В июле вице-премьер Александр Новак предложил увеличить долю бензина, который нефтяные компании обязаны продавать на бирже. Он считает, что текущий норматив в 15% надо повысить до 17%. Нормативы на продажу распространяются не только на бензин, но и на дизтопливо, авиакеросин и СУГ.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Бензин продался в минус».