Россия рассчитывает на нормализацию отношений с Азербайджаном

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва и Баку проходят «непростой этап» в двусторонних отношениях. По ее словам, российская сторона рассчитывает, что в ближайшее время ситуация нормализуется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался. Мы рассчитываем на скорейшую нормализацию — значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями»,— заявила Мария Захарова на брифинге.

Представитель российского МИДа отметила, что у азербайджанских правоохранительных органов нет оснований для задержания российских граждан. МИД России уже вручил ноту протеста послу Азербайджана с требованием освободить российских журналистов и других граждан РФ.

Отношения Азербайджана и России обострились вслед за крушением самолета AZAL в декабре прошлого года, а затем задержанием и гибелью уроженцев республики в Екатеринбурге по делу об этнической группировке. Вскоре азербайджанские правоохранительные органы возбудили дело в отношении работающих в Баку журналистов агентства «Sputnik Азербайджан» и задержали несколько российских граждан. На прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя российско-украинский конфликт, призвал Украину «не соглашаться на оккупацию». Кремль отмечал, что прежде разногласия по этому вопросу не мешали отношениям Баку и Москвы.

Подробности — в материале «Ъ» «Шушинское обострение».

Лусине Баласян