Женщина погибла при пожаре в торговом центре в Ростовской области

Спасатели обнаружили тело женщины во время тушения пожара в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Продолжаются поиски еще одной сотрудницы торгового центра. Ранее сообщалось об одном погибшем сотруднике МЧС. Еще один специалист спасательной службы пострадал.

Пожар начался сегодня утром. Предположительно, речь идет об универмаге «Русь» на проспекте Ленина. В этот момент посетителей в торговом центре не было. Площадь возгорания составила 1,3 тыс. кв. м. В 12:25 мск открытое горение было ликвидировано.