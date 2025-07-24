Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в торговом центре в Ростовской области

Пожар в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области удалось локализовать. При тушении погиб один из сотрудников МЧС, еще один пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал региональной спасательной службы.

Связь с погибшим была потеряна при поиске людей в горящем здании. Еще одного пожарного с ожогами конечностей вынесли из ТЦ и передали врачам. Всего в тушении участвуют 84 сотрудника МЧС и 29 единиц техники.

Как сообщила администрация здания, в лифте могут находиться двое работников. На их поиски направлены специалисты газодымозащитной службы МЧС. При этом ранее местные власти заявляли, что пожар начался до открытия ТЦ и в тот момент внутри никого не было.

Пожар охватил площадь в 1,3 тыс. кв. м. Предварительно, речь идет об универмаге «Русь» на проспекте Ленина. Причины возгорания не уточняются.