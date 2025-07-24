Станцию метро «Озерки» в Петербурге закрывали на вход из-за остановки эскалатора

Днем во вторник, 24 июля, станцию метро «Озерки» Московско-Петроградской линии петербургского метрополитена закрывали на вход по техническим причинам. Вестибюль станции не работал с 13:51.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе подземки, причина закрытия станции на вход — внеплановая остановка эскалатора. При этом на выход вестибюль продолжал работать в штатном режиме.

В 13:59 станцию «Озерки» снова открыли на вход, уточнили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что эскалатор зажевал кисть трехлетнего мальчика на станции метро «Академическая».

Андрей Цедрик