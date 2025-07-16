Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эскалатор зажевал кисть трехлетнего мальчика на станции метро «Академическая»

Эскалатор на станции метро «Академическая» зажевал кисть трехлетнего мальчика, сообщает пресс-служба Педиатрического университета. У пострадавшего диагностировали травмы среднего и безымянного пальцев левой руки, потребовалось хирургическое вмешательство.

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Сейчас малыш находится под наблюдением специалистов. В вузе подчеркивают, что практически ежедневно клиника сталкивается с травмами, полученными в подземке. Летом их становится больше, так как на каникулах родители начинают чаще ездить с детьми.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пенсионерке выплатят 120 тыс. рублей за травмы, полученные при падении с эскалатора на станции метро «Площадь Александра Невского-1» в январе.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все