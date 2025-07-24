Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что известно об автомобиле концерна, который еще не был официально представлен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Great Wall Motor Фото: Great Wall Motor

Китайский концерн Great Wall Motor показал фотографию своего первого суперкара. С одной стороны, официального релиза не было. С другой стороны, то, что публикует у себя в соцсетях владелец и глава автокомпании Вэй Цзяньцзюнь, — это, пожалуй, даже поважнее, чем официальный релиз. Карточка была сделана в честь 35-летия компании. Вообще-то Great Wall Motor ведет свою историю с 1986 года, однако господин Вэй отсчитывает ее биографию с того дня, когда он возглавил компанию. Отчасти он имеет на это право. Не потому, что хозяин, а потому, что именно под его руководством она достигла сегодняшних высот. Все перечислять не буду, упомяну только, что крупнейшим производителем пикапов в Китае Great Wall Motor стала еще в прошлом веке. Сегодня компании принадлежат пять автомобильных брендов, один мотоциклетный. И теперь вот суперкар.

На выложенном в сеть фото счастливые топ-менеджеры компании стоят возле накрытого чехлом автомобиля. Судя по изображению, суперкар Great Wall Motor получился достаточно длинным и низким — едва ли не по пояс тем, кто стоит возле него. Машина имеет широкие крылья и большие воздухозаборники позади дверей, что может говорить о среднемоторной компоновке, то есть о том, что двигатель находится позади пассажирской кабины. И что это будет за двигатель, уже известно. На автосалоне в Шанхае, который проходил в апреле нынешнего года, одной из главных новинок Great Wall Motor был бензиновый V8. Все тогда очень удивились, что, несмотря на всеобщий «электрический тренд», компания решила заняться двигателем внутреннего сгорания. Представители концерна тогда уклончиво объяснили, что работы над мотором начались десять лет назад, когда мы жили в другом мире, а работу нужно было довести до конца.

Дата премьеры суперкара, а также рынки, на которых планируется его продавать, пока не объявлены. Но от себя заметим, что в России официально представлены все бренды GWM: Haval, Tank, Wey, Ora и Poer.

Дмитрий Гронский