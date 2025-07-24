Барака Обаму подводят к ответственности

44-го президента США Барака Обаму могут привлечь к ответственности за государственную измену и попытку переворота. Об этом во время брифинга заявила директор национальной разведки Тулси Габбард. По ее словам, бывшего американского лидера обвиняют в подделке данных разведки о «российском следе» на выборах 2016 года. При этом Габбард отметила, что отчеты по Обаме уже переданы в Минюст и ФБР для дальнейшего расследования уголовных последствий его действий. Глава нацразведки также пообещала привлечь к ответственности каждого участника истории о «российском следе». По данным Габбард, Россия не могла вмешаться в процесс голосования, так как у Кремля не было для этого необходимых ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сейчас Обама — очень удобная цель для преследования, отмечает профессор международных отношений частного исследовательского университета The New School в Нью-Йорке Нина Хрущева: «Дональд Трамп с самого начала говорил, что у него украли выборы в 2020 году. Главный противник всего этого — Барак Обама. Расследование в какой-то степени объективное, но проведено людьми Трампа, поэтому ясно, что даже если есть факты, то выводы будут сделаны специально для 47-го президента США.

Суть расследования в том, что на самом деле была ангажирована идея Барака Обамы о вмешательстве Москвы в выборы, и это было сделано по политическим причинам. Трамп фактически получил основание говорить, мол, я всегда был прав, и на самом деле все объединения вокруг меня — все это была охота на ведьм. Мы знаем характер Трампа: если он за что-то взялся и кого-то невзлюбил, то будет с этим бегать, как собака с костью.

То есть теперь весь его гнев переключился даже не на Джо Байдена, который уже старый и больной, а на Барака Обаму. Он намного более ценная жертва для него, потому что это очень популярный бывший президент.

Может ли Обама действительно получить какой-то срок? Еще нет расследования, но мы можем быть уверены в том, что это будет бесконечный медийный скандал. Насчет действительно серьезных обвинений президенту в политической коррупции, нарушении закона — это вряд ли. Хотя, многое, о чем мы говорили "это вряд ли" во время первого, а особенно второго срока Трампа, сейчас происходит».

22 июля Дональд Трамп попросил Минюст расследовать влияние Обамы на выборы 2016 года. По его словам, Обама был «главарем банды», которая пыталась поставить под сомнения победу республиканца. Пресс-секретарь бывшего президента Патрик Роденбуш в свою очередь заявил, что обвинения Белого дома вновь «смехотворны». Однако ничего смешного в выводах нацразведки нет, полагает американский политолог Георгий Бардмессер: «Демократы и пресса занимались, по сути, одним единственным делом — расследованием, что Трамп якобы был агентом президента России Владимира Путина. Иногда это формулировалось так: Путин помогал Трампу избраться.

В кабинете у Обамы состоялось совещание, где присутствовали все высшие чины, то, что по-русски называется силовики, то есть ФБР, ЦРУ. И на этом совещании по приказу Обамы организовалась фальсификация то, что называется Intelligence Community Assessment (ICA) — отчет или анализ разведывательных организаций, что Путин якобы помогал Трампу.

Как мы теперь знаем, они прекрасно понимали, что это все абсолютная ложь. В тот момент определились общие контуры того, как они собирались это все фальсифицировать.

Отдельный вопрос, можно ли Обаму судить. Пока он был президентом, действовал иммунитет, и сажать за официальные действия его было нельзя. И первый вопрос тут: это официальные действия или нет?»

Ранее Тулси Габбард подчеркивала, что у американских властей есть доказательства, которые позволяют выдвинуть обвинения против участников сговора из команды Обамы на выборах 2016 года. По ее словам, вскоре будет представлено еще больше информации о попытках раздуть тему предполагаемого вмешательства России.

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Леонид Пастернак