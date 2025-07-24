Глава Ямала проверил восстановительные работы в подшефных городах Донбасса

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов прибыл на подшефные территории Донецкой Народной республики (ДНР). В Авдеевке и Волновахе он проверил ход работ на объектах, которые восстанавливают ямальские строители, сообщили в правительстве Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов (в центре)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов (в центре)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава Ямала встретился со специалистами и пообщался с местными жителями, а также возложил цветы к мемориалу памяти погибших строителей, участвовавших в восстановлении Волновахского муниципального округа.

Он отметил, что с каждым своим приездом в Волноваху видит все больше изменений, а открытые спортплощадки и парки пользуются популярностью у местных жителей. «Чувствуется, что населенные пункты начинают жить нормальной, мирной жизнью — это самое главное. Когда мы заходили в Волноваху, казалось, что путь к этому будет очень долгим, но, тем не менее, сейчас уже очень многое сделано. Специалисты со всего Ямала, в первую очередь врачи, приезжают сюда на помощь — дефицит кадров здесь пока еще очень большой. Жители поддержку северян очень ценят»,— сказал Дмитрий Артюхов. В этом году в город с Ямала приезжал 31 медик.

За три года в Волновахе Ямал обновил около 40 км коммунальных сетей, заменил 23 км водопровода и 17 км теплотрасс. В этом году в городе обновили почти 6 км труб, идет модернизация котельных. Также построили один новый пятиэтажный дом — всего в Волновахском муниципальном округе отремонтировали более 200 домов. Кроме того, в Волновахе ремонтируют путепровод и реконструируют улицу.

В Авдеевке уже готово здание администрации, в нем же появился многофункциональный центр. Полуразрушенное в результате боевых действий здание удалось восстановить менее чем за год. С помощью специалистов из ЯНАО в городе восстановили три многоквартирных дома, сейчас там заканчивают ремонтировать еще один дом.

Объекты в ДНР восстанавливает Свердловская область (Тельмановский район), Челябинская область (Волновахский и Ясиноватский районы), Ханты-Мансийский автономный округ (Макеевка) и Ямало-Ненецкий автономный округ (Волновахский район), объекты в ЛНР — Тюменская и Курганская области (Краснодонский район).

Напомним, по итогам 2024 года строители с Ямала восстановили 100 социальных объектов и отремонтировали более 200 многоквартирных домов для 3 тыс. семей за 2,5 года в Волновахском районе.

Ирина Пичурина