Санкт-Петербург и Москва этим летом примут 80% от общего числа интуристов в РФ

Количество иностранных туристов в России в июне-августе этого года может вырасти по сравнению с прошлым летом на 20%. При этом в отдельных регионах показатели могут быть выше из-за растущего к ним интереса со стороны путешественников из-за рубежа. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным экспертов, основными локомотивами для въездного туризма в РФ станут рынки Юго-Восточной Азии (Малайзия, Таиланд, Индонезия, Вьетнам), Индии, Турции и стран Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар). В то же время из-за геополитической обстановки и ограничений авиасообщения будет меньше туристов из Ирана, отмечают в ЦСР.

Ожидается, что наибольший приток иностранных гостей, как и в прошлые годы, придется на Москву и Санкт-Петербург — эти города примут летом 2025-го около 80% всех интуристов. Две столицы традиционно сохраняют лидерство благодаря высокому уровню транспортной доступности, событийных мероприятий и широкому выбору отелей, поясняют эксперты.

Среди других субъектов РФ интуристы чаще рассматривают для путешествий Свердловскую, Новосибирскую, Московскую области. Также повысился интерес к Камчатке, Алтаю, Татарстану, сочинскому побережью Краснодарского края, кавказским республикам и регионам Дальнего Востока.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что к середине июля Санкт-Петербург стал самым популярным городом России для путешествий в августе. Об этом свидетельствует количество бронирований гостиниц в городе на Неве на последний месяц лета.

Андрей Цедрик