Накануне традиционного парада 14 июля президент Эмманюэль Макрон выступил перед военными в Париже. Он напомнил, что защита свободы, «никогда еще не находившейся под такой угрозой с 1945 года», требует консолидации всех усилий. Глава государства объявил в воскресенье о значительном увеличении военного бюджета и призвал к введению всеобщей воинской обязанности. Смысл его речи: «Чтобы нас боялись, мы должны быть сильными». Речь президента слушал корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters

Президент выступал не один: группу поддержки на крыльце парижской резиденции министра обороны ему составили стоящий справа премьер-министр Франсуа Байру, а слева — министр обороны Себастьен Лекорню и министр по делам ветеранов Патрисия Миральес. В саду Отеля де Бриенн слушать речь президента собрались военные и гражданские. Обещанные накануне «важные заявления» не заставили себя ждать.

Со времен окончания Второй мировой войны, заявил Эмманюэль Макрон, свобода не находилась под такой угрозой. Нарушается суверенитет государств, рушится прежняя архитектура безопасности, создание которой было главной заслугой второй половины XX века.

«Поскольку больше не существует правил,— подчеркнул он,— побеждает закон сильнейшего».

А значит, Европе придется самой обеспечивать свою безопасность.

Ей угрожают гибридные конфликты, постоянные вмешательства, возрождение ядерной угрозы, все большее количество открытых военных столкновений по всему миру. «Сможем ли мы выдержать, если через три-четыре года на европейской земле разразится конфликт высокой интенсивности?» — спросил Макрон. И сам ответил: только если мы будем достаточно сильны.

По мнению президента Франции, «постоянной угрозой» остается Россия. Это «подготовленная, организованная и долговременная» угроза, заявил Макрон. Европа должна быть способна ответить на нее. От этого зависит ее будущее.

Французский президент перечислил, что должно измениться: пополнение арсеналов высокоточного и дистанционно управляемого оружия, оснащение фрегатов, авиабаз и наземных войск дронами, развитие систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, наращивание космического потенциала. Военные должны быть укомплектованы всем необходимым, а подготовка солдат, моряков и летчиков — стать более интенсивной. Необходимо расширять силы резерва, развитие которых началось еще в 2022 году.

Президент заявил, что к 2027 году Франция удвоит оборонный бюджет. Если в 2017 году он составлял €32 млрд, то в 2027-м достигнет €64 млрд.

Осенью правительство представит обновленный закон о военном планировании, а вместе с ним — и дополнительные ассигнования. «Если у свободы есть цена — вот она»,— заявил президент. И заверил, что эти расходы не будут бременем для нации, а напротив, станут источником роста — для ВВП, экономики, для регионов.

Макрон призвал к общеевропейскому перевооружению, подчеркнув, что в условиях неопределенности в США, растущего влияния Китая и угрозы со стороны России это наилучшая защита. «Европа должна научиться производить и изобретать на своей земле,— сказал он.— Это путь к подлинному суверенитету и обретению силы».

Франция, по словам президента, намерена расширить свои ядерные силы сдерживания, чтобы защищать всех союзников в Европе, при этом сохраняя полный контроль над французским ядерным арсеналом. Он упомянул соглашения с Великобританией и предстоящие переговоры с Германией, цель которых — усилить оборону Европы: «Наши силы сдерживания полностью и неизменно суверенны. Они гарантируют нашу свободу. И также служат безопасности всей Европы».

«Будем откровенны: чтобы быть свободными в этом мире, нужно, чтобы нас боялись. Чтобы нас боялись, мы должны быть сильными,— сказал он, обращаясь к военным.— Во времена хищников никто не может оставаться в стороне. Посреди хаоса вы — последний рубеж».