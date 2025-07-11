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«Кремль считает Францию своей главной целью в Европе»

Париж нагнетает страсти, чтобы новые оборонные расходы были лучше приняты населением

Начальник Генерального штаба французской армии генерал Тьерри Бюркар обвинил Россию в ведении «гибридной войны против Франции». Его речь, как считают наблюдатели, должна подготовить общественное мнение к новым военным инициативам Эмманюэля Макрона. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Начальник Генерального штаба французской армии генерал Тьерри Бюркар (слева)

Начальник Генерального штаба французской армии генерал Тьерри Бюркар (слева)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Начальник Генерального штаба французской армии генерал Тьерри Бюркар (слева)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французским военным не положено высказываться о политике — армия во Франции считается «великим немым». Ее задача — не болтать, а воевать. Поэтому сам факт публичного выступления генерала Тьерри Бюркара 11 июля заметно встревожил наблюдателей, не говоря уже про содержание его речи.

Одним из главных пунктов выступления военного стали обвинения в адрес России, которая, по мнению генерала, развязала войну в Европе, угрожающую всей системе западного мира и прежде всего Франции. И хотя Франция как ядерная держава, защищенная стратегией сдерживания, не находится под угрозой «прямой и массированной атаки на своей национальной территории», у России «есть множество других вариантов воздействия» — с помощью гибридных действий, включая дезинформацию, кибератаки и шпионаж, сгустил краски генерал.

«Ослабить Европу и демонтировать НАТО — вот цель Владимира Путина»,— уверенно заявил Тьерри Бюркар, указав, в частности, на растущую угрозу со стороны российского подводного флота у морских границ страны.

На этих словах его слушатели могли вспомнить недавнюю историю о том, как французские рыбаки натолкнулись у берегов Бретани на российскую подлодку. «Кремль считает Францию своей главной целью в Европе»,— подчеркнул он, напомнив о «милитаризации космоса» с запуском специализированных спутников слежения за космическими силами Франции и развитии «гибридной войны» дезинформации, направленной на жителей стран Африки — бывших союзников Парижа. По словам начальника Генерального штаба, Россия «представляет собой устойчивую угрозу, близкую, долговременную и одну из самых масштабных».

Среди других «возмутителей спокойствия» генерал упомянул Китай и Иран. Он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке радикально меняет восприятие мира — мира, в котором «насилие стало привычным». Когда одна страна (Иран) выпускает 300 баллистических ракет по другой (Израиль) и мир не воспринимает это как катастрофу только потому, что 95% ракет были перехвачены, это, по его словам, «ненормально».

Между тем в непривычном для высокопоставленного представителя французской армии обращении к народу наблюдатели увидели скорее политический, чем военный расчет.

До него нечто подобное до общественности пытались донести и другие важные фигуры в правительстве. Например, министр обороны Себастьен Лекорню недавно ошеломил французов признанием, что в последние годы корабли ВМС выходили на задание с минимальным боезапасом — лишь бы хватило на самозащиту.

Судя по всему, все это стало своеобразной подготовкой к главным заявлениям, которых ждут от главы государства и верховного главнокомандующего — президента Эмманюэля Макрона. Уже в воскресенье, накануне национального праздника День Бастилии 14 июля, он должен выступить перед военными с обещаниями «больших и серьезных перемен» в оборонной сфере.

Макрон не просто повторит сказанное в январе и марте — о «новой геополитической реальности» после возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, о необходимости дополнительных бюджетов, об участии молодежи в программах обороны и военной службы.

Ожидается, что президент анонсирует увеличение военного бюджета с 2026 года — сверх уже пересмотренной военной программы.

Сегодня эта программа предполагает расходы на уровне €69 млрд в год. Министр обороны Себастьен Лекорню рассчитывает довести их до €100 млрд. Ранее Франция уже пообещала увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП — против нынешних 2%.

И чтобы страна не встретила инициативу военных в штыки, власти, очевидно, сочли нелишним создать соответствующий эмоциональный фон. Именно в этом заключается смысл выступления генерала Бюркара: обозначить угрозу, призвать к действию. По его словам, Франция стоит перед долгой, тяжелой, но «структурообразующей» трансформацией своей армии. А Европа — перед необходимостью защищать себя, не рассчитывая на помощь Америки, даже если та пока и не собирается уходить. Выбранная риторика не оставляет сомнений: речь идет не о том, угрожает ли миру война, а о том, как Франции жить в условиях, когда война уже рядом.

Алексей Тарханов

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