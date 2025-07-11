Начальник Генерального штаба французской армии генерал Тьерри Бюркар обвинил Россию в ведении «гибридной войны против Франции». Его речь, как считают наблюдатели, должна подготовить общественное мнение к новым военным инициативам Эмманюэля Макрона. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Генерального штаба французской армии генерал Тьерри Бюркар (слева)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Начальник Генерального штаба французской армии генерал Тьерри Бюркар (слева)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французским военным не положено высказываться о политике — армия во Франции считается «великим немым». Ее задача — не болтать, а воевать. Поэтому сам факт публичного выступления генерала Тьерри Бюркара 11 июля заметно встревожил наблюдателей, не говоря уже про содержание его речи.

Одним из главных пунктов выступления военного стали обвинения в адрес России, которая, по мнению генерала, развязала войну в Европе, угрожающую всей системе западного мира и прежде всего Франции. И хотя Франция как ядерная держава, защищенная стратегией сдерживания, не находится под угрозой «прямой и массированной атаки на своей национальной территории», у России «есть множество других вариантов воздействия» — с помощью гибридных действий, включая дезинформацию, кибератаки и шпионаж, сгустил краски генерал.

«Ослабить Европу и демонтировать НАТО — вот цель Владимира Путина»,— уверенно заявил Тьерри Бюркар, указав, в частности, на растущую угрозу со стороны российского подводного флота у морских границ страны.

На этих словах его слушатели могли вспомнить недавнюю историю о том, как французские рыбаки натолкнулись у берегов Бретани на российскую подлодку. «Кремль считает Францию своей главной целью в Европе»,— подчеркнул он, напомнив о «милитаризации космоса» с запуском специализированных спутников слежения за космическими силами Франции и развитии «гибридной войны» дезинформации, направленной на жителей стран Африки — бывших союзников Парижа. По словам начальника Генерального штаба, Россия «представляет собой устойчивую угрозу, близкую, долговременную и одну из самых масштабных».

Среди других «возмутителей спокойствия» генерал упомянул Китай и Иран. Он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке радикально меняет восприятие мира — мира, в котором «насилие стало привычным». Когда одна страна (Иран) выпускает 300 баллистических ракет по другой (Израиль) и мир не воспринимает это как катастрофу только потому, что 95% ракет были перехвачены, это, по его словам, «ненормально».

Между тем в непривычном для высокопоставленного представителя французской армии обращении к народу наблюдатели увидели скорее политический, чем военный расчет.

До него нечто подобное до общественности пытались донести и другие важные фигуры в правительстве. Например, министр обороны Себастьен Лекорню недавно ошеломил французов признанием, что в последние годы корабли ВМС выходили на задание с минимальным боезапасом — лишь бы хватило на самозащиту.

Судя по всему, все это стало своеобразной подготовкой к главным заявлениям, которых ждут от главы государства и верховного главнокомандующего — президента Эмманюэля Макрона. Уже в воскресенье, накануне национального праздника День Бастилии 14 июля, он должен выступить перед военными с обещаниями «больших и серьезных перемен» в оборонной сфере.

Макрон не просто повторит сказанное в январе и марте — о «новой геополитической реальности» после возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, о необходимости дополнительных бюджетов, об участии молодежи в программах обороны и военной службы.

Ожидается, что президент анонсирует увеличение военного бюджета с 2026 года — сверх уже пересмотренной военной программы.

Сегодня эта программа предполагает расходы на уровне €69 млрд в год. Министр обороны Себастьен Лекорню рассчитывает довести их до €100 млрд. Ранее Франция уже пообещала увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП — против нынешних 2%.

И чтобы страна не встретила инициативу военных в штыки, власти, очевидно, сочли нелишним создать соответствующий эмоциональный фон. Именно в этом заключается смысл выступления генерала Бюркара: обозначить угрозу, призвать к действию. По его словам, Франция стоит перед долгой, тяжелой, но «структурообразующей» трансформацией своей армии. А Европа — перед необходимостью защищать себя, не рассчитывая на помощь Америки, даже если та пока и не собирается уходить. Выбранная риторика не оставляет сомнений: речь идет не о том, угрожает ли миру война, а о том, как Франции жить в условиях, когда война уже рядом.

Алексей Тарханов