Матвиенко призвала «поставить заслон» иностранному ИИ

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости развития независимого отечественного искусственного интеллекта. По ее мнению, иностранные аналоги опасны как для граждан, так и для страны.

«Мы должны поставить заслон для проникновения чужеродного искусственного интеллекта, потому что это на самом деле будет влиянием на любое суверенное государство»,— сказала госпожа Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы Совфеда в весеннюю сессию 2025 года (цитата по ТАСС).

Председатель Совфеда назвала искусственный интеллект направлением, способствующим дальнейшему технологическому лидерству России. Она призвала не сдерживать его развитие и обеспечивать законодательное регулирование.

К самым популярным российским ИИ относятся нейросеть от Сбера GigaChat, аналог ChatGPT — YandexGPT. Он работают на в формате чат-бота на официальных сайтах компаний, в приложениях, а также встроены в колонки — GigaChat в SberBoom, а YandexGPT — в «Алису».

Подробнее о развитии искусственного интеллекта — в материале «Генерация бурных идей».