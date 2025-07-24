Жительниц Рыбинска осудили за махинации с ипотечным кредитом

В Рыбинске суд вынес приговор по делу о мошенничестве в кредитовании. Две местные жительницы, возрастом 32 и 51 год, признаны виновными в организации и совершении мошенничества в крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Рыбинский городской суд

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В апреле-мае 2021 года женщины подделали документы о трудоустройстве и зарплате одной из них. Младшая из обвиняемых обратилась в банк за ипотечным кредитом на дом в поселке Погорелка, предоставив подложные документы. Ей выдали кредит на сумму более 2,9 млн рублей, которые женщины разделили и потратили на личные нужды. В действительности получательница кредита не была трудоустроена, а сведения об объекте недвижимости отсутствовали в реестре.

Мошенничество выявили сотрудники банка из-за отсутствия платежей по кредиту. Суд назначил обвиняемым условное наказание: 2 и 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 и 3 года соответственно. Также суд взыскал с них ущерб в размере более 2,8 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Антон Голицын