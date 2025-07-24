Захарова призвала Францию внимательно ознакомиться с ядерной доктриной России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала властям Франции не забывать о российских силах ядерного сдерживания и ядерной доктрине России. С таким призывом она выступила, комментируя обновленную доктрину Франции в области обороны и безопасности. В документе говорится о высокой вероятности «открытой войны» в Европе к 2030 году.

«Остается посоветовать парижским стратегам не забывать в своем милитаристском угаре, что у России тоже имеются силы ядерного сдерживания, а также повнимательнее ознакомиться с обновленной ядерной доктриной нашей страны и немножко охладить свой пыл»,— сказала дипломат на брифинге (цитата по ТАСС).

Обновленная доктрина в области обороны и безопасности «Национальный стратегический обзор — 2025» была опубликована Генеральным секретариатом по обороне и национальной безопасности Франции на прошлой неделе. В документе говорится о высокой вероятности начала в Европе к 2030 году масштабных военных столкновений, которые, как считают в Париже, будут проходить за пределами национальной территории Франции. В обзоре отмечается, что страна может быть вовлечена в него.

Стратегический обзор также предупреждает о нарастающей «российской угрозе», которая к 2030 году якобы усилится из-за роста производства в оборонной промышленности РФ. Французские власти допускают возможную агрессию против Украины, Молдавии, Балкан или стран НАТО в ближайшие 3–5 лет.

14 июля президент Франции Эмманюэль Макрон выступил перед военными в Париже. В своей речи он также назвал Россию «постоянной угрозой». По мнению французского лидера, Европа должна быть способна ответить на нее, поскольку от этого зависит ее будущее.

Что еще сказал Эмманюэль Макрон — в материале «Ъ» «Чтобы нас боялись, мы должны быть сильными».

Анастасия Домбицкая