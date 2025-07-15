Во Франции заявили о риске «открытой войны» в сердце Европы к 2030 году

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции опубликовал обновленную доктрину в области обороны и безопасности «Национальный стратегический обзор — 2025». В документе говорится о высокой вероятности начала в Европе к 2030 году масштабного вооруженного конфликта.

В документе подчеркивается, что конфликт будет проходить за пределами национальной территории Франции, однако страна может быть вовлечена в него.

Стратегический обзор также предупреждает о нарастающей «российской угрозе», которая к 2030 году якобы усилится из-за роста производства в оборонной промышленности РФ. Документ допускает возможную агрессию против Украины, Молдавии, Балкан или стран НАТО в ближайшие 3–5 лет.

Европе предлагается «стратегическое пробуждение» для укрепления оборонных возможностей, особенно на фоне смещения фокуса США на Азию. Франция выступает за поддержку европейских компаний для разработки инноваций и считает помощь Украине ключевой для интересов Европы.