Двух подозреваемых в пропаганде терроризма ярославцев арестовал суд

Среди девяти задержанных ФСБ за распространение экстремистских материалов и пропаганду терроризма двое жителей Ярославской области. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что операция прошла в Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях и Еврейской автономной области. В УФСБ сообщили, что среди задержанных жители Ярославской области 2006 и 1997 годов рождения. ФСБ распространило видео задержания и допросов подозреваемых.

Один из подозреваемых ярославцев рассказывает, что придерживается проукраинских взглядов, создал аккаунт в Telegram, где писал «комментарии проукраинского характера».

Возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) УК России. Подозреваемые арестованы судом. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Антон Голицын