В Ярославской области задержали подозреваемого в пропаганде терроризма

ФСБ России задержала девять граждан страны за призывы к убийствам российских военнослужащих и правоохранителей, в том числе в Ярославской области. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Операция прошла в Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях и Еврейской автономной области.

По версии следствия, задержанные распространяли экстремистские материалы через социальные сети и мессенджеры. У них изъяли средства связи, использовавшиеся для этих целей. Возбуждены уголовные дела по статьям о пропаганде терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности. Подозреваемых арестовали.

Как стало известно позднее, среди задержанных двое ярославцев 2006 и 1997 годов рождения. Они арестованы решением суда.

Антон Голицын