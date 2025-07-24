Мишустин встретился с Пашиняном на Алтае

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с армянским коллегой Николом Пашиняном. Переговоры состоялись на территории всесезонного алтайского курорта «Манжерок», передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

От российской стороны во встрече также поучаствовали вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы аппарата правительства Эльмир Тагиров, замглавы МИДа Андрей Руденко и замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.

От армянской — вице-премьер Мгер Григорян, замглавы МИДа Мнацакан Сафарян, министр окружающей среды Амбарцум Матевосян, посол Армении в России Гурген Арсенян, пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

Последние контакты премьеров двух стран состоялись 1 июня. Господа Мишустин и Пашинян обсудили в телефонном разговоре вопросы российско-армянского взаимодействия.

Михаил Мишустин находится в поездке в Горно-Алтайске с 23-го по 28 июля. Цель визита — участие в Международной экологической конференции. Никол Пашинян прибыл в Россию сегодня, его визит продлится два дня.