Пашинян посетит Россию с двухдневным визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 июля отправится в Россию с рабочим визитом, который продлится два дня. Господин Пашинян в том числе примет участие в конференции по защите окружающей среды на Алтае. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На прошлой неделе Никол Пашинян заявил, что Армения не хочет конфликтов с Россией и настроена на выстраивание сотрудничества, а свои отношения с Владимиром Путиным он назвал искренними. Это заявление было сделано после того, как спикер парламента Армении Ален Симонян выступил за прекращение трансляции российских телеканалов в республике, поскольку они «вмешиваются во внутренние дела» страны.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Ереван отключает Москву».