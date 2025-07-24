Спецкомитет Конгресса США проверит связи JPMorgan и BofA с китайской CATL

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по Коммунистической партии Китая потребовал от американских банков JPMorgan и Bank of America предоставить документы, связанные с их участием в IPO китайского производителя аккумуляторов для электромобилей CATL.

IPO CATL прошло на Гонконгской бирже, компания привлекла $4,6 млрд, это стало крупнейшим размещением с начала года. JPMorgan и Bank of America участвовали в его подготовке.

Ранее Министерство обороны США включило CATL в список компаний, которые оно считает по сути своей военными. Еще в апреле тот же комитет Конгресса США потребовал от банков отказаться от работы с CATL, предупредив, что участие в этом IPO ведет к «серьезным регуляторным, финансовым и репутационным рискам» для них. Однако банки продолжили работу с китайской компанией.

«Ведущая роль CATL в индустрии производства аккумуляторов — секторе, на который явно нацелена проводимая Китаем политика объединения военного и гражданского производства — несет существенные риски для американских инвесторов и национальной безопасности США»,— заявил глава комитета республиканец Джон Муленар.

Как пишет The Wall Street Journal, проверки в отношении JPMorgan и Bank of America — часть более широкого расследования комитета в отношении участия американских банков в размещениях китайских компаний, связанных, по мнению властей США, с оборонным сектором.

Яна Рождественская