В Омске осудили 12 брокеров за мошенничество с инвестициями на 34 млн рублей

Куйбышевский райсуд Омска вынес приговор в отношении 12 членов преступной группы, обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с инвестициями. Ущерб от действий злоумышленников превысил 34 млн руб.

Организатору банды суд назначил 5,5 лет колонии общего режима, трем его помощникам — от 3,5 до 5 лет и трех месяцев лишения свободы. Остальные фигуранты дела, работавшие в должности менеджеров, получили от 2,5 до 3 лет лишения свободы, сообщает МВД региона.

Согласно версии следствия, в 2017 году двое омичей вместе с подельниками размещали информацию о вакансиях для начинающих брокеров, предлагая претендентам купить обучающие курсы. Позже мошенники сообщали жертвам, что не смогут помочь с трудоустройством. Однако, установило следствие, злоумышленники убеждали пострадавших инвестировать деньги в фондовый рынок через их компанию ООО «Бишоп».

Средства омичи переводили на счета организации, которая не имела лицензии на брокерскую деятельность. Полученные средства аферисты оставляли себе.

Всего правоохранители установили 43 эпизода мошенничества.

Александра Стрелкова