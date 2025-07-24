Глава СКР поручил возбудить дело о вспышке норовируса в детском лагере Ульяновской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ситуации с заражением норовирусной инфекцией 15 несовершеннолетних в детском лагере в Ульяновской области. Он поручил возбудить уголовное дело по этому факту. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В СМИ сообщается, что у 15 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Чердаклинском районе, выявлены признаки кишечной инфекции. Следственными органами СКР по Ульяновской области по данному факту организована процессуальная проверка по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)»,— говорится в сообщении.

Руководитель СУ СКР по Ульяновской области Сергей Михайлов доложит Александру Бастрыкину об итогах расследования. Инцидент произошел в понедельник, 21 июля, в детском оздоровительно-образовательном центре «Смарт».

Изначально симптомы инфекции выявили у пятерых детей. Позже число зараженных увеличилось. Лагерь временно закрыт со среды.

Георгий Портнов