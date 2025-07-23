В Ульяновской области число зараженных норовирусом в детском лагере выросло до 15
В детском оздоровительно-образовательном центре «Смарт» в Ульяновской области зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев норовирусной инфекции среди детей. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве Ульяновской области постановила временно закрыть детский лагерь. Он не работает со среды. Руководство учреждения обязали принять необходимые противоэпидемические меры.
Инцидент произошел в понедельник, 21 июля. Изначально симптомы инфекции выявили у пятерых детей. Позже число зараженных увеличилось.