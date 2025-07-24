«Сбер» снизил ставки по семейной ипотеке почти на 1%

«Сбер» снизил ставки по программе «Семейная ипотека» на кредиты с суммой больше установленного лимита. Ставки снижены с 17,2% до 16,3% для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Об этом рассказал директор департамента холдинга Алексей Лейпи на конференции в Тюмени.

Он подчеркнул, что для остальных регионов страны, где ставка по программе была на 0,1 п.п. ниже, понижение будет аналогичным: с 17,1% до 16,2%. Новые условия коснутся первичного и вторичного жилья, а также сегмента ИЖС.

В столице, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти базовый лимит по льготной программе составляет 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн руб. Кредиты в этих пределах оформляются по льготной ставке в 6%.