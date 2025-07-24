Сон Хён Мин может покинуть «Тоттенхем» после 10 сезонов

Капитан лондонского «Тоттенхема» Сон Хён Мин с большой долей вероятности покинет клуб этим летом, сообщает The Times. Интерес к южнокорейскому футболисту проявляют клубы из Саудовской Аравии и «Лос-Анджелес».

По информации газеты, игрок должен выйти на поле в товарищеском матче против «Ньюкасла», который пройдет 3 августа в Сеуле. Однако оформление его перехода после этого событие «становится все более вероятным». Контракт 33-летнего форварда с «Тоттенхемом» истекает следующим летом. Наиболее вероятен его переход в «Лос-Анджелес»: там играет его бывший одноклубник французский вратарь Уго Льорис.

Сон Хён Мин, ранее этим летом отказавшийся от переезда в Саудовскую Аравию, где ему предлагали зарплату в 25 млн фунтов в год, занимает пятое место по количеству матчей за «Тоттенхем». Он провел в составе команды 454 встречи, записав на свой счет 173 гола и 101 результативную передачу. В прошедшем сезоне он выиграл Лигу Европы — второй по значимости континентальный клубный турнир. Для лондонцев этот титул стал первым за 17 лет.

Арнольд Кабановк