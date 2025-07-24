Медаль «Рожденный в Ярославской области» начнут вручать в следующем году

С 1 января 2026 года в Ярославской области начнут вручать медаль «Рожденный в Ярославской области» всем новорожденным. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на прямой линии с жителями, сообщили в областном правительстве. Губернатор отметил, что медаль могут начать выдавать и раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Медаль будут вручать в органах ЗАГС вместе со свидетельством о рождении и подарочным набором «Привет, малыш!». Она будет изготовлена из латуни. С одной стороны будет герб Ярославской области (медведь с секирой), с другой — след медвежьей лапы.

Аналогичная практика существовала в советское время. Тогда в областном центре выдавали памятную медаль «Родившийся в Ярославле».

Антон Голицын