В Анапе подняли 73 мешка с мазутом со дна Черного моря

В Анапе 23 июля в районе устья реки Можепсина водолазы извлекли 73 мешка с мазутом, сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

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Работы в поселке Джемете ведутся силами совместной группировки, включающей специалистов МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морской спасательной службы.

Спасательные подразделения продолжают мероприятия по ликвидации загрязнения морской акватории. На месте работают профессиональные водолазы, которые тщательно обследуют донную поверхность и извлекают скопившиеся нефтепродукты.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство о привлечении Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью к делу о возмещении экологического вреда после крушения танкера «Волгонефть-212». Вместе с тем суд удовлетворил частично просьбу ответчиков, допустив к участию в процессе страховую компанию «ВСК».