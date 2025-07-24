Из горного ущелья в КБР вертолетом эвакуировали травмированного альпиниста

Утром 24 июля из ущелья Адыр-Су с высоты 3,3 тыс. м в горах Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали вертолетом «Ми-8» альпиниста из Москвы, получившего травму в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«Зарегистрированная группа из пяти человек совершала прохождение по высокогорному маршруту через ущелье. Один из участников группы, 20-летний альпинист из Москвы, получил травму ноги»,— говорится в сообщении.

Пострадавшего оперативно эвакуировали в Нальчик, где передали его медикам.

К работам привлекались 13 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Наталья Белоштейн