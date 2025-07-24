Инициаторов детской травли предложили помещать в спецшколы

В России подготовили законопроект о противодействии буллингу в школах. Самой жесткой мерой по отношению к ребенку, неоднократно участвовавшему в травле и применявшему насилие, станет его временная отправка в учебно-воспитательную спецшколу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Инициативу должны внести в Госдуму в ближайшее время.

Предполагается, что законопроект будет межфракционным. Работа над ним велась с 2022 года. Изменения внесут в несколько законов: об основных гарантиях прав ребенка, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также об образовании. В проекте дается определение буллинга: ему присущи систематичность, преднамеренность и уничижающий характер действий.

Минпросвещения, Минобрнауки вместе с Минздравом и МВД согласуют для школ порядок противодействия насилию. На его основе будут выявлять случаи травли, проводить разъяснительные беседы с родителями и учащимися. Также будут информировать органы системы профилактики правонарушений. Помогать школам, где происходит буллинг, будут региональные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

По решению региональных комиссий по делам несовершеннолетних с агрессором могут провести профилактическую работу. Предполагается, что специалисты помогут таким детям «научиться без негатива общаться со сверстниками и корректировать свое поведение». Неоднократных нарушителей будут на время отправлять в специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа. Возможные сроки пребывания там ребенка не уточняется.

Генпрокуратура предлагала помещать детей, занимающихся травлей сверстников, в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Соответствующий документ внесли на рассмотрение правительственной комиссии в июле.