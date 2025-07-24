ФСБ задержала девять человек, призывавших убивать военнослужащих

ФСБ сообщила о задержании девятерых россиян, призывавших к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Задержания провели в Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Ярославской и Херсонской областях, а также в Еврейской автономной области.

По версии ФСБ, призывы размещали в социальных сетях и мессенджерах. Возбуждены дела по ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) УК РФ. Все подозреваемые арестованы. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ФСБ отметили, что «целевыми аудиториями украинских вербовщиков» являются лица, не обладающие базовыми юридическими познаниями и «не отдающие себе отчет в тяжести» преступлений. В мае ведомство сообщало о задержании жителя Ижевска, который, по данным следствия, в интернете призывал убивать представителей российской власти. На него завели дело о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).