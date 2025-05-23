ФСБ задержала ижевчанина по делу о призывах к убийствам представителей власти
ФСБ задержала ижевчанина, причастного к призывам в интернете к убийствам представителей власти, сообщает пресс-служба удмуртского управления силового ведомства. На него завели дело о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Они направлены на закрепление доказательной базы. По статье грозит до пяти лет лишения свободы.