На южной окраине Ярославля построят новый микрорайон

В Ярославле утвердили проект планировки двух территорий во Фрунзенском районе для строительства нового микрорайона. Постановление мэрии подписано 23 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Проект охватывает два несмежных участка в районе улицы Калинина, но фактически новые здания будут представлять собой единый жилой комплекс, ограниченный улицами Калинина, Ивановская, Гаврилов-Ямская и 2-я Технологическая. Он включает 17-этажный дом, дома от 12 до 16 этажей и от 5 до 7 этажей. Общая площадь участка — 13 га.

Общая площадь застройки превышает 54 тыс. кв. м, что позволит возвести более 188 тыс. кв. м жилья. Планируемое население нового квартала — 7543 человека. В проекте предусмотрены школа на 1050 мест и два детских сада по 280 мест каждый. Внутри квартала создадут три новых улицы, одна из которых будет называться «улица Барские пруды».

Застройщиком территории является АО «Специализированный застройщик "Ярославльзаказчик"», который принадлежит мэрии областного центра. Директором компании является депутат муниципалитета Дмитрий Волончунас. В мае 2025 года мэрия Ярославля заключила с «Ярославльзаказчиком» договор о комплексном развитии территорий.

Антон Голицын