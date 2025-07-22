Петербургские велосипедисты и самокатчики заплатили 250 тысяч рублей штрафов

За первое полугодие с велосипедистов и самокатчиков взыскали почти 250 тысяч рублей в качестве штрафов за нарушение ПДД в Санкт-Петербурге. Эту сумму покрыли выплаты 312 участников дорожного движения, сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

С начала текущего года сотрудниками ведомства возбуждено 144 исполнительных производства в отношении велосипедистов и самокатчиков, нарушивших ПДД. Их обязали выплатить почти 115 тысяч рублей.

По имеющимся постановлениям об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ с 312 петербуржцев взыскали почти 250 тысяч рублей. Если сравнивать с первым полугодием прошлого года, число нарушителей сократилось, тогда возбудили 561 исполнительное производство почти на полмиллиона рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала рейдов по контролю работы курьеров в Петербурге составили 75 протоколов.

Татьяна Титаева