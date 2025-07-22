Петербургские велосипедисты и самокатчики заплатили 250 тысяч рублей штрафов
За первое полугодие с велосипедистов и самокатчиков взыскали почти 250 тысяч рублей в качестве штрафов за нарушение ПДД в Санкт-Петербурге. Эту сумму покрыли выплаты 312 участников дорожного движения, сообщили в пресс-службе судебных приставов.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
С начала текущего года сотрудниками ведомства возбуждено 144 исполнительных производства в отношении велосипедистов и самокатчиков, нарушивших ПДД. Их обязали выплатить почти 115 тысяч рублей.
По имеющимся постановлениям об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ с 312 петербуржцев взыскали почти 250 тысяч рублей. Если сравнивать с первым полугодием прошлого года, число нарушителей сократилось, тогда возбудили 561 исполнительное производство почти на полмиллиона рублей.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала рейдов по контролю работы курьеров в Петербурге составили 75 протоколов.