В Госдуме хотят запретить мигрантам участвовать в подпольных бойцовских клубах

Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Владимир Плякин (фракция «Новые люди») предложили запретить мигрантам участвовать в подпольных клубах смешанных единоборств. Свою инициативу они направили главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает ТАСС.

В письме сказано, что в России растет число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, которые тренировались в подпольных клубах. По мнению депутатов, законодательное ограничение на участие иностранцев в таких клубах MMA затруднит их развитие, «фактически лишив» основной аудитории. Правоохранительные органы получат дополнительный рычаг для ликвидации таких площадок, а также для привлечения их организаторов к ответственности, считают политики.

«Запрет на участие иностранцев в подпольных ММА-клубах станет действенным шагом» в борьбе с преступностью, в частности, с распространением экстремизма, говорится в письме. Авторы также считают, что эта мера должна приниматься «в сочетании с усилением контроля за аккредитацией спортивных секций», а также «строгим наказанием за проведение незаконных тренировок».

В марте лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить бойцовские клубы ММА. По мнению политика, в этих организациях воспитывают «радикальных исламистов», что наносит ущерб безопасности страны.

О миграционной политике в РФ — в материале «Ъ» «Мигрантов ждут не разговоры разговаривать».