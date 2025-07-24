В Ростове Великом задержали подозреваемого в наркоторговле

В Ростове Великом Ярославской области задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт более 16,5 кг наркотиков. Операцию провели сотрудники наркоконтроля УМВД России по Ярославской области и ГУНК МВД России, сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изъятые наркотики

Фото: УМВД России по Ярославской области Изъятые наркотики

Фото: УМВД России по Ярославской области

При остановке автомобиля Kia полицейские изъяли два свертка с наркотиками. В салоне нашли еще восемь таких же свертков. Эксперты установили, что в них был синтетический наркотик общим весом почти 5 кг.

Дальнейшие расследования в Московской, Ярославской, Орловской областях и Республике Карелия выявили тайники с наркотиками весом более 11,5 кг. Подозреваемый признался, что работал на нелегальный интернет-магазин. Наркотики предназначались для сбыта через интернет.

Следственная часть УМВД России по Ярославской области возбудила уголовные дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Антон Голицын