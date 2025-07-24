Россия за полгода увеличила выпуск минудобрений на 5,5%

За первое полугодие 2025-го выпуск минеральных удобрений в России вырос до 33,7 млн тонн. Это на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. Производство азотных удобрений увеличилось на 3%, до 15 млн тонн, фосфорных и сложных — на 8%, до 9,8 млн тонн, калийных — на 7%, до 8,9 млн тонн.

В июне производство удобрений снизилось почти на 11% в месячном выражении, составив 5,1 млн тонн. Год к году показатель вырос на 4%. Выпуск азотных удобрений в прошлом месяце снизился на 3% в годовом выражении, до 2 млн тонн. Производство фосфорных и сложных удобрений выросло на 11%, до 1,6 млн тонн, калийных — на 6%, до 1,5 млн тонн.

В июле стоимость наиболее востребованного вида азотных удобрений — карбамида — пошла вниз после завершения острой фазы конфликта на Ближнем Востоке и на фоне слабой активности на мировом рынке. До конца года эксперты не ждут резких колебаний котировок.

Подробности — в материале «Ъ» «Почвам хватило карбамида».