FT: Рубио убедил Трампа занять более жесткую позицию по отношению к России

Госсекретарь Марко Рубио повлиял на президента США Дональда Трампа, чтобы тот занял более жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, России и Венесуэлы. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники в окружении госсекретаря.

Как пишет FT, критики господина Рубио обвиняют его в оппортунизме, утверждая, что он «цинично отказался от своих основополагающих убеждений ради карьерного роста». Однако собеседники газеты уверяют, что Марко Рубио в вопросах внешней политики «не только не отказался от своих ценностей, но и отстаивал их».

«В отношении Китая, России, Украины и Ирана мы наблюдаем активизацию американской внешней политики и подтверждение роли Америки в мире. И во многом это стало возможным благодаря рекомендациям высокого уровня, которые госсекретарь ежедневно дает президенту и остальным членам администрации»,— заявил его бывший помощник и друг, чье имя газета не называет.

Источники The Telegraph сообщали, что позиция президента США Дональда Трампа по отношению к России ужесточилась под влиянием его спецпосланника по Украине Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио. Помимо них, по данным газеты, настроенные против Москвы республиканцы несколько месяцев пытались подтолкнуть президента к изменению риторики. Агентство Reuters писало, что Владимир Путин намерен продолжать боевые действия на Украине, несмотря на угрозы Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на российские товары.