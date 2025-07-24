В Омске рассмотрят иск о закрытии региональной федерации айкидо

Управление Минюста РФ по Омской области подало в Центральный райсуд Омска иск с требованием о прекращении деятельности региональной федерации айкидо. Согласно заявлению, ответчик не предоставил ежегодный отчет об объеме денежных средств и другого имущества, полученного от иностранных источников за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

По мнению ведомства, федерация нарушила федеральный закон «об общественных объединениях» и приказа Минюста России от 30 сентября 2021 года №185. В связи с этим истец просит исключить сведения из ЕГРЮЛ по федерации айкидо Омской области.

По данным ЕГРЮЛ, спортивная организация была зарегистрирована в феврале 2013 года. Ее президентом является предприниматель Денис Кришкевич, который также выступает учредителем «Омской областной газовой компании».

Александра Стрелкова